Тухель о участии Ковачича в финале Кубка Англии: «Мы не думали, что это возможно, но шансы есть»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что полузащитник Матео Ковачич сохраняет шансы принять участие в финальном матче Кубка Англии против «Ливерпуля», который стартует завтра в 18:45 по московскому времени.

«Мы не думали, что это возможно, но шансы есть. Матео хочет рискнуть. Медицинский штаб разрешил ему это сделать. Мы надеемся, что он сможет выйти завтра, но сперва нужно оценить его состояние на тренировке», – сказал Тухель на пресс-кофнеренции.

Напомним, что завтра «Челси» сыграет в своём третьем подряд финале Кубка Англии. Свой первый финал в этом сезоне в Кубке лиги «синие» проиграли «Ливерпулю» в серии пенальти.