Аспиликуэта поддержал Маунта после не забитого пенальти

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поддержал своего одноклубника Мэйсона Маунта, после его ошибки в финале Кубка Англии.

«Когда мы подошли к серии пенальти, мы старались сделать все возможное. Мы были к этому готовы. К сожалению, на этот раз не получилось», - сказал Аспиликуэта.

Он добавил, что Маунт не должен корить себя за нереализованный пенальти.

«Я тоже не реализовал свой пенальти, так что это не только вина Мэйсона. Мы все одно целое. Когда мы составляем список, мы все чувствуем уверенность, что хотим пробить. К тому же, он еще молодой игрок», - сказал капитан Челси.

В субботу команда Томаса Тухеля уступила «Ливерпулю» в финале Кубка Англии в серии после матчевых пенальти. Последний из них не смог реализовать Маунт.