Кубок Англии достаётся «Ливерпулю»! Команда Клоппа опять выиграла у «Челси» серию пенальти

В финале Кубка Англии встретились «Ливерпуль» и «Челси».

Наверное, слегка подустали уже друг от друга «Ливерпуль» и «Челси», ведь в этом сезоне они встречаются уже четвёртый раз. Что интересно, все три предыдущие встречи завершились вничью, но поскольку в финале Кубка английской лиги её быть не может, то дело дошло до серии пенальти, где перестарался Кепа и выиграл «Ливерпуль». Теперь «красные» разыгрывали с «синими» Кубок Англии, трофей куда более престижный, хотя Юргеном Клоппом тоже не особо уважаемый.

В этом финале Томас Тухель вновь доверил пост номер один Эдуару Менди, Кепа взирал со скамейки запасных в надежде на серию пенальти. В атаке вновь появился Лукаку, в полузащите ставка была сделана на Жоржиньо. Клопп фору давать не собирался, выпустил трио Салах – Мане – Диас, но в таком сочетании нападение «Ливерпуля» продержалось только 33 минуты. Без видимых на то причин сел на газон Мохамед, попросив замену. И уже в первом тайме вместо него появился Диогу Жота.

Всё это время «красные» выглядели опаснее, гораздо больше мячом владели. Особенно много свободы получал Диас. Луис то врывался с фланга и опасно простреливал – Тьяго Алькантара пролетел в миллиметрах от мяча, то завершал атаку сам – в том эпизоде Менди сыграл блестяще, ногой парировав удар Диаса. «Челси» стал просыпаться только к концу первого тайма, но зато атаковал конкретнее. Пулишич шикарной передачей вывел Алонсо на рандеву с Алиссоном, и только реакция бразильца спасла «Ливерпуль» от пропущенного гола.

Бил по воротам и сам Кристиан, в касание завершая комбинацию Маунта и Джеймса. После передачи Мейсона Пулишич из центра штрафной площади пробил чуть левее штанги. После перерыва атаки лондонцев стали ещё опаснее. Опять же врывался в штрафную площадь Маркос Алонсо и с острого угла пробивал в ближний – спас Алиссон. Затем тот же Маркос Алонсо классно пробил со стандарта, прошив наконец руку Алиссону, но и тут гол отпраздновать не удалось – «Ливерпуль» выручила перекладина.

На такое количество моментов «Ливерпуль» просто не мог промолчать. Когда «Челси» взял паузу, «красные» взбодрились. Луис Диас развернулся на линии штрафной площади и технично закрутил в левый угол – немного мимо. В тот же угол метил и Жота, завершая передачу Кейта, но и Диогу промахнулся, взяв чуть левее створа. А самый звонкий момент до перехода матча в овертайм имел Роберстон. Милнер всё сделал вроде, идеально прострелил на дальнюю штангу, которую ударом с метра (!) замыкал Эндрю. И надо бы уже бежать праздновать победу, но Роберстон умудрился в эту самую штангу и попасть.

А матч перетёк в такое ожидаемое дополнительное время, ставшее куда менее зрелищным, чем основные 90 минут. Уже никто не хотел рисковать, атаковали команды с оглядкой на свои ворота и, естественно, чужие поразить не смогли. Случилась четвёртая за сезон ничья «Ливерпуля» и «Челси», вторая из которых перетекла в серию пенальти. В этот раз Тухель не стал надеяться на геройства Кепы, оставив в воротах Менди. А начали серию безоговорочно точными ударами Алонсо и Милнер.

Следующим к мячу подошёл Аспиликуэта и кручённым ударом врезал аккурат по правой штанге. Далее все били без промаха, и хотелось уже поздравить «Ливерпуль», но в последнем ударе Менди выиграл дуэль у соотечественника Садио Мане, оставив «Челси» в игре. Но ненадолго. Алиссон парировал удар Маунта, забрав серию для своей команды. «Ливерпуль» опять выиграл у «Челси» серию пенальти и трофей. Кубок Англии достается футболистам Юргена Клоппа.