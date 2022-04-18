Пулишич: «Рады, что снова встретимся с «Ливерпулем» в финале»

Американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от финала Кубка Англии, в котором «аристократы» встретятся с «Ливерпулем».

«Здорово, что мы снова сыграем с «Ливерпулем». Надеюсь, нам удастся их превзойти, мы рассчитываем выиграть трофей», — приводит слова Пулишича Goal.

Напомним, «Челси» и «Ливерпуль» уже встречались друг с другом в финале Кубка Английской лиги 27 февраля нынешнего года. Тогда зрители голов в основное время не увидели, и всё решилось в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались мерсисайдцы (11:10).

Финал Кубка Англии пройдёт 14 мая на стадионе «Уэмбли».