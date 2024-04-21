Тен Хаг: «Ощущения смешанные»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, каковы его ощущения после выхода в финал Кубка Англии.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» по ходу полуфинала с «Ковентри» растранжирил перевес 3:0. Дело дошло до серии пенальти, где «красные дьяволы» оказались лучше.

«Ощущения смешанные. Мы можем быть довольны выходом в финал, это огромное достижение. Даже в великие годы «Манчестер Юнайтед» добивался этого только три раза, а мы добились этого дважды за два года. Но нам нужно выиграть этот финал», - сказал тен Хаг ITV1.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сразится с соседями из «Манчестер Сити».