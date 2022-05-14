Тухель про лёгкий путь «Челси» в Кубке Англии: «В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играл с «Бенфикой» и «Вильярреалом», но им всё равно»

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, что его команду не волнует уровень соперников, с которыми «синим» приходилось встречаться в Кубке Англии. В ответ на это немец вспомнил о том, что в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «Бенфикой» и «Вильярреалом», тогда как мадридский «Реал» сыграл с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».

«В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играл с «Бенфикой» и «Вильярреалом», но им всё равно. Поэтому нас тоже не волнует уровень соперников в Кубке Англии. Нам пришлось далеко ехать на матч с «Мидлсбро», это тоже нелегко», – отметил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» и «Ливерпуль» встретятся в финале Кубка Англии сегодня в 18:45 по московскому времени.