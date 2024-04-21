Онана высказался после победы над «Ковентри» по пенальти

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал комментарий после выхода команды в финал Кубка Англии. «Красные дьяволы», как известно, обыграли «Ковентри» по пенальти после ничьей 3:3.

«Смешанное чувство. Но мы прошли через это. В концовке было тяжело – после индивидуальных ошибок мы пропустили три гола. Каким-то образом мы потерли контроль. Самое главное - победа. Нам нужно с нетерпением дать следующих игр.

Мы – «Манчестер Юнайтед». Мы должны побеждать. Мы счастливы, что вышли в финал. Мы вернёмся на «Уэмбли», чтобы победить», - сказал Онана BBC Sport.

В финале Кубка Англии соперником «Манчестер Юнайтед» будет «Манчестер Сити».