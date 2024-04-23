Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мопе потроллил Антони в соцсетях

23 Апреля 2024 • 22:39 Комментировать

Нил Мопе, известный нападающий из АПЛ потроллил в соцсетях Антони, вингера «Манчестер Юнайтед». В выходные «красные дьяволы» выбили из Кубка Англии на стадии полуфинала «Ковентри», притом сделали это лишь в серии пенальти. После победы Антони начал издевательски праздновать успех, приложив ладонь к своему уху.

Официальный аккаунт телепередачи «Match of the Day» спросил своих зрителей, этично ли делать так, как сделал Антони. Тут в ответы к посту вмешался сам Мопе, известный своими неоднозначными поступками на футболе и написал: «Даже я не стал бы так делать, чисто для справки».

В финале Кубка Англии «МЮ» встретится с «Манчестер Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Манчестер Юнайтед Нил Мопе Антони ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
«Нефтяник» снова победил АКМ и стал обладателем Кубка Петрова Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
73 мин
Арсенал Арсенал
Челси Челси
5
0
1.55 4.20 5.40
Видео
24.04.24 в 21:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
2.46 3.60 2.60
Видео
24.04.24 в 22:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
5.80 4.60 1.46
Видео
24.04.24 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.35 3.85 1.95
Видео
24.04.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.40 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
23:25 · Англия. Премьер-лига
Хаверц оформил дубль в ворота «Челси» за восемь минут
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не проигрывает к перерыву в 15 матчах лиги подряд – такого не было со времён Венгера
23:19 · Англия. Премьер-лига
Хаверц отпраздновал гол в ворота «Челси»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил рекорд противостояний с «Челси» по ударам в первом тайме
23:12 · Англия. Премьер-лига
Уайт удвоил преимущество «Арсенала» в лондонском дерби
22:58 · Англия. Премьер-лига
Троссар впервые в карьере забил 10 голов за сезон в Премьер-лиге
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыгрывает «Челси» по итогу первого тайма
22:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько «Ливерпулю» обойдётся назначение Слота
22:39 · Англия. Премьер-лига
Мопе потроллил Антони в соцсетях
22:33 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес: «Трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал первый выход Гилкриста в старте в матче Премьер-лиги
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил «Челси» уже на четвёртой минуте
22:08 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Между Салиба и Габриэлем невероятная химия»
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приблизился к очередному рекорду Премьер-лиги по молодости состава
Все новости
Рекомендуем