Мопе потроллил Антони в соцсетях

Нил Мопе, известный нападающий из АПЛ потроллил в соцсетях Антони, вингера «Манчестер Юнайтед». В выходные «красные дьяволы» выбили из Кубка Англии на стадии полуфинала «Ковентри», притом сделали это лишь в серии пенальти. После победы Антони начал издевательски праздновать успех, приложив ладонь к своему уху.

Официальный аккаунт телепередачи «Match of the Day» спросил своих зрителей, этично ли делать так, как сделал Антони. Тут в ответы к посту вмешался сам Мопе, известный своими неоднозначными поступками на футболе и написал: «Даже я не стал бы так делать, чисто для справки».

В финале Кубка Англии «МЮ» встретится с «Манчестер Сити».