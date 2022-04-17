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Англия. Кубок Англии

Тухель пожаловался на большое количество матчей «Челси» в короткий промежуток времени

17 Апреля 2022 • 21:47 Комментировать
Челси
2:0
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Кристал Пэласом» (2:0) в рамках 1/2 финала Кубка Англии высказался о сложном календаре своей команды.

«Большой вызов с точки зрения физической подготовки. Думаю, что мы провели наибольшее количество минут в Европе. Кроме того, это сложно на уровне психологии», — цитирует тренера BBC.

Тухель затронул тему будущего финала Кубка Англии, в котором «синие» сыграют против «Ливерпуля». Немецкий специалист признался, что волнуется в преддверии этого матча, потому что это серьезный турнир.

Напомним, финал Кубка Англии состоится 14 мая. На «Уэмбли» сыграет «Ливерпуль» - «Челси». Стоит ответить, что команда Тухеля сыграет в финале Кубка Англии во второй раз подряд. В прошлом сезоне «Челси» проиграл «Лестеру» со счетом 0:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Кубок Англии Томас Тухель
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