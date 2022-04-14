Кунде, Райс и Чуамени остаются на радаре у «Челси»

Несмотря на ситуацию с санкциями и сменой владельца, лондонский «Челси» не отказывается от своих главных трансферных целей на грядущее лето. Как сообщает журналист издания Goal Низар Кинселла, «синие» сохраняют интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, а также полузащитникам «Вест Хэма» и «Монако» Деклану Райсу и Орельену Чуамени.

Банк Rainee Group, который на данный момент занимается продажей «Челси», намерен выбрать подходящего кандидата, который продолжит курс развития, которого клуб придерживается в настоящее время. Отмечается, что сумма предложения не будет иметь ключевого значения.