Тухель объяснил тактические перестановки в перерыве матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил тактические перестроения, которые он совершил в перерыве полуфинального матча на кубок Англии с «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» изменили свою схему, и мы этого не ожидали, поэтому не было тех мест, которые, как мы думали, мы могли бы использовать.Но мы не теряли фокуса ни на секунду», - сказал Тухель.

«Кристал Пэлас» вышел на матч с «Челси» с неожиданным построением 3-4-3, стараясь «отзеркалить» тактику соперника.

«Это одна из тех игр, в которых нужно использовать каждый минимальный шанс. Иначе приходиться взламывать оборону большими силами, при этом идя на огромный риск», - прокомментировал рисунок игры наставник «Челси».