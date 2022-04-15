Лукаку готов сыграть с «Кристал Пэлас»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку восстановился от повреждения, полученного в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Главный тренер «синих» Томас Тухель сообщил, что бельгиец должен быть готов сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

«Вчера Ромелу вернулся к тренировкам, посмотрим проявит ли его травма реакцию. Все остальные должны быть в порядке», – заявил Тухель на своей пресс-конференции.

Игру против «Кристал Пэлас» пропустят Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилвелл, которые находятся вне игры уже долгое время. Матч стартует в воскресенье 17 апреля на стадионе «Уэмбли». «Челси» может в третий раз подряд выйти в финал Кубка Англии.