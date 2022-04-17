Тухель извинился перед Галлахером

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас», не сможет принять участие в очной схватке этих команд в полуфинале Кубка Англии.

Всё дело в том, что в договоре аренды есть пункт, запрещающий футболисту выходить на поле в матчах против команды, которой он принадлежит. Главные тренеры обоих коллективов прокомментировали этот факт.

«Галлахер заслужил сыграть в этом матче. Я очень разочарован, что он не сможет выйти», — приводит слова наставника «орлов» Патрика Вейра Goal.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что уже успел извиниться перед 22-летним футболистом и полностью понимает разочарование соперников.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 18:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с «Ливерпулем», который вчера одолел «Манчестер Сити» (3:2).