Лофтус-Чик: «Всегда верил, что моё время придёт»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик поделился в своих соцсетях чувствами по поводу выхода клуба в финал Кубка Англии.

«Это была фантастическая игра, которая могла повернуться в любую сторону», - написал полузащитник в своем аккаунте.

Лофтус-Чик отметился голом в ворота «Кристал Пэлас» и помог своей команде победить со счетом 2:0.

«Причина, по которой я все еще здесь, заключается в моем менталитете. Несмотря на все травмы, я верил в себя и всегда говорил, что мое время придет», - отметил игрок «Челси».