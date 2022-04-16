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Англия. Кубок Англии

Тухель: «Верю, что Галлахер может стать важной частью «Челси»

16 Апреля 2022 • 10:17 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.20
17.04 18:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии полуфинального матча Кубка Англии против «Кристал Пэлас», поделился мнением о будущем полузащитника «синих» Конора Галлахера, выступающего за «орлов» на правах аренды.

«Я верю, что Галлахер может стать важной частью «Челси» в будущем. Но я не единственный, кто будут принимать решение. Нам нужно будет обсудить этот вопрос после завершения сезона, а также понять, чего хочет сам Конор», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Галлахер является воспитанником «Челси», но уже третий сезон проводит в арендах. В текущем розыгрыше АПЛ 22-летний полузащитник провёл 27 матчей, в которых восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 17 апреля. Начало — в 18:30 по московскому времени.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Конор Галлахер
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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