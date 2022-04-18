Тухель о Лофтусе-Чике: «Ему необходимо вселить в себя уверенность»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил журналистам, что полузащитнику клуба Рубену Лофтусу-Чику нужно стать более уверенным в себе. Футболист отметился голом в полуфинальном кубковом матче против «Кристал Пэлас» и помог своему клубу выйти в финал кубка Англии.

«Обычно он спокойный и тихий парень, поэтому приятно видеть его таким, веселящимся и празднующим забитый гол. Он — противоположность самоуверенности. Нам нужно вселить эту уверенность в его тело и в его игру», - сказал Тухель.

Он добавил, что будет поощрять игрока проявлять свои лучшие качества на поле.

«Мы будем поощрять его к этому. Он забивал голы и ассистировал в последних трех играх, так что это очень, очень хорошо», - отметил Тухель.