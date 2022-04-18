Ковачич получил травму в матче с «Кристал Пэлас»

Хорватский полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич получил травму голеностопа в полуфинальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

Как рассказал журналистам тренер «Челси» Томас Тухель, если Ковачичу требуется замена, то это точно серьёзная травма. Немецкий специалист отметил, что у Матео очень серьёзный отек голеностопа. Тренер добавил, что всё выглядит не очень хорошо, но нужно дождаться результатов обследования.

Напомним, что футболисты «Челси» в итоге обыграли «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 и вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Ливерпулем».