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Англия. Кубок Англии

Ковачич получил травму в матче с «Кристал Пэлас»

18 Апреля 2022 • 09:40 Комментировать
Челси
2:0
Кристал Пэлас
окончен

Хорватский полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич получил травму голеностопа в полуфинальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

Как рассказал журналистам тренер «Челси» Томас Тухель, если Ковачичу требуется замена, то это точно серьёзная травма. Немецкий специалист отметил, что у Матео очень серьёзный отек голеностопа. Тренер добавил, что всё выглядит не очень хорошо, но нужно дождаться результатов обследования.

Напомним, что футболисты «Челси» в итоге обыграли «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 и вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Ливерпулем».

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Челси Матео Ковачич
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