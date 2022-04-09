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Англия. Кубок Англии

«Челси» не разрешит Галлахеру сыграть за «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

09 Апреля 2022 • 00:12 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.30
17.04 18:30

«Челси» не позволит Конору Галлахеру, выступающему за «Кристал Пэлас» на правах аренды, сыграть за соперников по полуфиналу Кубка Англии.

Согласно пункту в договоре, «Кристал Пэлас» не имеет права задействовать Галлахера в матчах против «Челси», которому он принадлежит. Однако у арендаторов есть возможность запросить специальное разрешение в виде исключения, что они и попробовали провернуть – но получили отказ от «Челси». Об этом сообщает издание Goal. Сам полузащитник, как утверждается, в переговорах не участвовал.

22-летний Конор Галлахер забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Пэлас» в нынешнем сезоне.

Полуфинальный поединок Кубка Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас» пройдёт 17-го апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Конор Галлахер
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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