«Челси» не разрешит Галлахеру сыграть за «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

«Челси» не позволит Конору Галлахеру, выступающему за «Кристал Пэлас» на правах аренды, сыграть за соперников по полуфиналу Кубка Англии.

Согласно пункту в договоре, «Кристал Пэлас» не имеет права задействовать Галлахера в матчах против «Челси», которому он принадлежит. Однако у арендаторов есть возможность запросить специальное разрешение в виде исключения, что они и попробовали провернуть – но получили отказ от «Челси». Об этом сообщает издание Goal. Сам полузащитник, как утверждается, в переговорах не участвовал.

22-летний Конор Галлахер забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Пэлас» в нынешнем сезоне.

Полуфинальный поединок Кубка Англии между «Челси» и «Кристал Пэлас» пройдёт 17-го апреля.