«Челси» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Англии

Завершились полуфинальные матчи в рамках Кубка Англии.

Вчера, 16 апреля первым в финал пробился «Ливерпуль», который на выезде в упорном матче победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Сегодня, 17 апреля вторым финалистом стал «Челси», обыграв на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Финальный матч «Ливерпуль» - «Челси» состоится на главном стадионе Англии «Уэмбли». Встреча запланирована на 14 мая 2022 года.

Стоит отметить, что действующий обладатель титула «Лестер» выбыл в 4-м раунде плей-офф. В прошлом году «лисы» победили «Челси» со счетом 1:0.