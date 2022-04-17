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Англия. Кубок Англии

«Челси» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Англии

17 Апреля 2022 • 20:23 Комментировать
Челси
2:0
Кристал Пэлас
окончен

Завершились полуфинальные матчи в рамках Кубка Англии.

Вчера, 16 апреля первым в финал пробился «Ливерпуль», который на выезде в упорном матче победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Сегодня, 17 апреля вторым финалистом стал «Челси», обыграв на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Финальный матч «Ливерпуль» - «Челси» состоится на главном стадионе Англии «Уэмбли». Встреча запланирована на 14 мая 2022 года.

Стоит отметить, что действующий обладатель титула «Лестер» выбыл в 4-м раунде плей-офф. В прошлом году «лисы» победили «Челси» со счетом 1:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Кубок Англии Кристал Пэлас
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окончен Челси 2:0 Кристал Пэлас 1.63 3.80 5.80
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