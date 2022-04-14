«Ювентус» намерен предложить Жоржиньо ту же зарплату, что и «Челси»

Туринский «Ювентус» всё ещё не сдаётся в своих попытках заполучить полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Как сообщает La Repubblica, ради приглашения футболиста клуб готов предложить ему ту же зарплату, которую он получает в Лондоне.

Текущий годовой оклад Жоржиньо в «Челси» составляет 7 миллионов евро в год. Ту же сумму на данный момент готов предложить «Ювентус». Напомним, контракт итальянца с лондонским клубом истекает по окончанию сезона 2022/23.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель предостерёг свой клуб как можно скорее продлить контракт с Жоржиньо. Также «синие» через год рискуют потерять на правах свободного агента Нголо Канте.