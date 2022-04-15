Тухель о том, что Галлахер не сыграет в полуфинале Кубка Англии: «Я общался с ним. Он разочарован»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что клуб не разрешил полузащитнику «Кристал Пэлас» Конору Галлахеру сыграть в полуфинале Кубка Англии против «синих». Напомним, футболист в этом сезоне выступает за «орлов» на правах аренды.

«У меня была возможность пообщаться с Конором, и я видел его разочарование. Мы встретились с ним несколько недель назад, это была случайная встреча после международного перерыва», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, ранее активно ходили слухи, что Тухель намерен внедрить Галлахера в основной состав «Челси» в следующем сезоне.