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Англия. Кубок Англии

Тухель о том, что Галлахер не сыграет в полуфинале Кубка Англии: «Я общался с ним. Он разочарован»

15 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.55 3.95 6.20
17.04 18:30

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что клуб не разрешил полузащитнику «Кристал Пэлас» Конору Галлахеру сыграть в полуфинале Кубка Англии против «синих». Напомним, футболист в этом сезоне выступает за «орлов» на правах аренды.

«У меня была возможность пообщаться с Конором, и я видел его разочарование. Мы встретились с ним несколько недель назад, это была случайная встреча после международного перерыва», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, ранее активно ходили слухи, что Тухель намерен внедрить Галлахера в основной состав «Челси» в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Томас Тухель Конор Галлахер
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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