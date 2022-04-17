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Англия. Кубок Англии

«Челси» и «Ливерпуль» повторили достижение тридцатилетней давности

17 Апреля 2022 • 22:20 Комментировать
Челси
2:0
Кристал Пэлас
окончен

Лондонский «Челси» уверенно переиграл в полуфинальном матче Кубка Англии «Кристал Пэлас», став вторым финалистом текущего розыгрыша. Вчера первым финалистом стал «Ливерпуль». Любопытно, что эти же команды вышли в финал Кубка английской лиги, и подобное случилось во всего лишь второй раз в истории английского футбола.

В первый раз это произошло в сезоне 1992-1993 - тогда «Арсенал» и «Шеффилд Уэнсдэй» сразились как в финале Кубка Англии, так и в финале Кубка английской лиги. Сейчас, спустя двадцать девять лет, это повторили «Челси» и «Ливерпуль». 

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Челси Ливерпуль
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окончен Челси 2:0 Кристал Пэлас 1.63 3.80 5.80
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