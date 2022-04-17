«Челси» и «Ливерпуль» повторили достижение тридцатилетней давности

Лондонский «Челси» уверенно переиграл в полуфинальном матче Кубка Англии «Кристал Пэлас», став вторым финалистом текущего розыгрыша. Вчера первым финалистом стал «Ливерпуль». Любопытно, что эти же команды вышли в финал Кубка английской лиги, и подобное случилось во всего лишь второй раз в истории английского футбола.

В первый раз это произошло в сезоне 1992-1993 - тогда «Арсенал» и «Шеффилд Уэнсдэй» сразились как в финале Кубка Англии, так и в финале Кубка английской лиги. Сейчас, спустя двадцать девять лет, это повторили «Челси» и «Ливерпуль».