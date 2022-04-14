Хазенхюттль о выкупе Брои: «Переговоры пока простановлены»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего Армандо Брои, который выступает за «святых» на правах аренды из лондонского «Челси».

«Все знают, что сейчас происходит в «Челси». У клуба меняется владелец, поэтому переговоры пока что приостановлены», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции в преддверии очередного тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала».

Напомним, что Армандо Броя присоединился к «Саутгемптону» летом 2021 года. К текущему моменту на счету албанского нападающего 6 забитых голов в чемпионате Англиии.