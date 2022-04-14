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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хазенхюттль о выкупе Брои: «Переговоры пока простановлены»

14 Апреля 2022 • 18:59 Комментировать
Саутгемптон
...
Арсенал
3.85 3.70 1.90
16.04 17:00

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего Армандо Брои, который выступает за «святых» на правах аренды из лондонского «Челси».

«Все знают, что сейчас происходит в «Челси». У клуба меняется владелец, поэтому переговоры пока что приостановлены», – заявил Хазенхюттль на пресс-конференции в преддверии очередного тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала».

Напомним, что Армандо Броя присоединился к «Саутгемптону» летом 2021 года. К текущему моменту на счету албанского нападающего 6 забитых голов в чемпионате Англиии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Армандо Броя
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