Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Виейра с пониманием относится к тому, что Галлахер не сможет сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии

15 Апреля 2022 • 16:24 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1.55 3.95 6.20
17.04 18:30

Главный тренер «Кристал Пэлас» прокомментировал новость о том, что полузащитник Конор Галлахер не сумеет сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Челси» из-за регламента турнира.

«Конор без сомнений был расстроен, что не может сыграть, но он понимает правила и с ним всё хорошо. Таковы правила. Тухель знает, как хорошо Конор выступает за нашу команду. Правила есть правила, и мы должны их соблюдать», – сказал Виейра на пресс-конференции.

Напомним, Галлахер выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды из лондонского «Челси». В воскресенье между этими командами состоится полуфинал Кубка Англии, который пройдёт на «Уэмбли».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Патрик Виейра Кристал Пэлас Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  17:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 1.96 3.80 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
18:57 · Англия. Кубок Англии
Де Брёйне и Уокер пропустили тренировку «Манчестер Сити»
18:48 · Англия. Кубок Англии
Тухель сравнил Хаверца с Бергкампом, Бербатовым и ван Перси
16:37 · Англия. Кубок Англии
Грилиш о первой тренировке в «Сити»: «Думал, если отдам плохой пас, партнёры подумают: «Это он стоит 100 миллионов?»
16:24 · Англия. Кубок Англии
Виейра с пониманием относится к тому, что Галлахер не сможет сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии
15:55 · Англия. Кубок Англии
Лапорт о матче с «Реалом»: «Имя соперника не имеет значения. В полуфинале Лиги чемпионов всегда сложно»
15:01 · Англия. Кубок Англии
Каррагер о Диасе: «Он изменил «Ливерпуль»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Хау о просьбе «Ливерпуля» перенести матч с «Ньюкаслом»: «Я их понимаю»
13:59 · Англия. Кубок Англии
Лукаку готов сыграть с «Кристал Пэлас»
13:35 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, что Галлахер не сыграет в полуфинале Кубка Англии: «Я общался с ним. Он разочарован»
14 Апреля
19:58 · Англия. Кубок Англии
Уокер и де Брёйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии с «Ливерпулем»
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить Адейеми у «Боруссии» Дортмунд
19:47 · Англия. Кубок Англии
Фабиньо: «Кубок Англии – это тот трофей, который наша группа игроков ещё не выигрывала»
19:41 · Англия. Кубок Англии
«Ювентус» намерен предложить Жоржиньо ту же зарплату, что и «Челси»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о выкупе Брои: «Переговоры пока простановлены»
18:54 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола о травмах: «Мы в большой беде»
Все новости
Рекомендуем