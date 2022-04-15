Виейра с пониманием относится к тому, что Галлахер не сможет сыграть против «Челси» в полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Кристал Пэлас» прокомментировал новость о том, что полузащитник Конор Галлахер не сумеет сыграть в полуфинале Кубка Англии против «Челси» из-за регламента турнира.

«Конор без сомнений был расстроен, что не может сыграть, но он понимает правила и с ним всё хорошо. Таковы правила. Тухель знает, как хорошо Конор выступает за нашу команду. Правила есть правила, и мы должны их соблюдать», – сказал Виейра на пресс-конференции.

Напомним, Галлахер выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды из лондонского «Челси». В воскресенье между этими командами состоится полуфинал Кубка Англии, который пройдёт на «Уэмбли».