Тухель доволен игрой «Челси» в матче полуфинала Кубка Англии

Полуфинальный поединок Кубка Англии завершился победой «Челси» над «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.

«Думаю, мы сыграли очень солидно и полностью контролировали игру. Мы отлично справились с их главной сильной стороной – контратаками», – поведал Тухель в интервью ITV.

Немецкий специалист отдельно выделил выступление Рубена Лофтуса-Чика, открывшего счёт в матче после выхода на замену: «Он был очень и очень хорош в матчах с «Саутгемтоном» и «Реалом», и он заслуживал выйти в основе. Мы знали, что Рубен способен оказывать большое влияние, выходя на замену, и я очень доволен им в настоящий момент».

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Ливерпуля». Встреча состоится 14-го мая.