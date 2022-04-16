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Тухель о Лофтусе-Чике: «Всё зависит от него»

16 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать (1)
Челси
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.20
17.04 18:30

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал форму своего подопечного Рубена Лофтуса-Чика, который дважды подряд вышел в основе на позиции правого вингбека в матчах против «Саутгемптона» и мадридского «Реала».

«Всё зависит от него. Надеюсь, что он сможет продемонстрировать хорошее выступление в третий и четвертый раз, при этом не получив травму, потому что к сожалению, повреждения также являются большой частью его истории», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, прошлый сезон Рубен Лофтус-Чик провёл на правах аренды за «Фулхэм». Перед началом нынешней кампании англичанин вновь должен был уйти, но «синие» не смогли подобрать ему команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рубен Лофтус-Чик
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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16.04  17:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 1.96 3.80 3.75
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