Тухель о Лофтусе-Чике: «Всё зависит от него»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал форму своего подопечного Рубена Лофтуса-Чика, который дважды подряд вышел в основе на позиции правого вингбека в матчах против «Саутгемптона» и мадридского «Реала».

«Всё зависит от него. Надеюсь, что он сможет продемонстрировать хорошее выступление в третий и четвертый раз, при этом не получив травму, потому что к сожалению, повреждения также являются большой частью его истории», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, прошлый сезон Рубен Лофтус-Чик провёл на правах аренды за «Фулхэм». Перед началом нынешней кампании англичанин вновь должен был уйти, но «синие» не смогли подобрать ему команду.