Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» включился в гонку за Рюдигера

14 Апреля 2022 • 17:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Норвич
1.23 6.20 14.00
16.04 17:00

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера. По сообщениям журналиста Goal Низара Кинселлы, «красные дьяволы» находятся среди числа клубов, которые могут заполучить игрока по окончанию сезона в статусе свободного агента.

 

Также отмечается, что ситуацию изучают мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Перед наложением санкций Рюдигер был близок к продлению контракта с «Челси», но теперь сторонам придётся всё начать с нуля.

 

Напомним, Рюдигер перебрался в «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Немец выиграл в составе лондонского клуба Лигу Европы, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
17:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» включился в гонку за Рюдигера
16:57 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон сменил агента. Игрок интересен «МЮ»
16:52 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Манчестер Сити» был хорош в игре с нами, а мы - не очень»
16:46 · Англия. Кубок Англии
Жота может пропустить поединок против «Манчестер Сити»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде
15:51 · Англия. Кубок Англии
Родри: «Люди постоянно ожидают от «Манчестер Сити» красивой игры, но это не всегда так работает»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Райт-Филиппс назвал Савича «обиженным неудачником»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт предсказал победу «Вест Хэма»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Азар отказался от перехода в «Арсенал» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Кейн откажет «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага
15:14 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает правильным ходом, что «Арсенал» отпустил Обамеянга
14:58 · Англия. Премьер-лига
Гарри Реднапп: «Тоттенхэм» выглядет сильнее в борьбе за топ-4»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Лансини оштрафовали за езду без прав
14:40 · Англия. Премьер-лига
Рауля Хименеса связывают с переходом в «Баварию»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль подтвердил, что вряд ли останется в «Севилье»
Все новости
Рекомендуем