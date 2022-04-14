«МЮ» включился в гонку за Рюдигера

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера. По сообщениям журналиста Goal Низара Кинселлы, «красные дьяволы» находятся среди числа клубов, которые могут заполучить игрока по окончанию сезона в статусе свободного агента.

Также отмечается, что ситуацию изучают мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Перед наложением санкций Рюдигер был близок к продлению контракта с «Челси», но теперь сторонам придётся всё начать с нуля.

Напомним, Рюдигер перебрался в «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Немец выиграл в составе лондонского клуба Лигу Европы, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.