Джо Коул: «У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти карьеру в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Ромелу Лукаку. Выступая перед ITV Sport после полуфинального матча кубка Англии «Челси» с «Кристал Пэлас», Коул сказал о Лукаку:

«У него есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси», если он этого захочет».

Лукаку в этом сезоне так и не смог закрепиться в стартовом составе команды Томаса Тухеля. Матч кубка Англии нападающий также начал со скамейки запасных и, выйдя на замену, не использовал несколько выгодных возможностей для взятия ворот.