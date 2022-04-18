Виейра: «Такие напряженные игры делают нашу команду лучше»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал результат полуфинального матча кубка Англии против «Челси».

«Это одна из тех игр, в которых клуб стремиться участвовать. Мы должны продолжать строить команду, работать хорошо. Болельщики были невероятными», - сказал Виейра.

Несмотря на поражение со счетом 0:2, наставник «Кристал Пэлас» уверен, что игроки сделают правильные выводы.

«Я считаю, что такие напряженные игры сделает нашу команду лучше. Я не думаю, что нам не повезло. Мы старались играть как можно лучше, но в тот день «Челси» был слишком хорош для нас», - сказал Виейра.