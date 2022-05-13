Тухель о том, будет ли выпускать Кепу в случае серии пенальти: «Посмотрим, останутся ли у нас замены»

Тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов, касательно возможного участия вратаря Кепы Аррисабалаги в серии пенальти в финале Кубка Англии против «Ливерпуля». Напомним, экс-игрок «Атлетик» Бильбао уже выходил на замену на серию пенальти в финале Кубка лиги.

«Я не скажу вам. У меня есть своё мнение на этот счёт, вы обязательно увидите, если это произойдёт. Нужно посмотреть, будет ли у нас достаточно замен и как игра будет развиваться в целом», – заявил немец на пресс-конференции перед финалом.

Напомним, что выйдя на замену в финале Кубка лиги, Кепа Аррисабалага не сумел отбить ни одного из 11 ударов «Ливерпуля», а затем сам промазал с точки и подарил мерсисайдцам победу.