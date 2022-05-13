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Англия. Кубок Англии

Лукаку призвал журналистов не сочинять истории с его участием

13 Мая 2022 • 17:43 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.07 3.50 3.55
Через 23 ч. 37 мин.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выпустил заявление у себя на странице в социальных сетях, где призвал журналистов не выдумывать истории с его участием. Бельгиец отметил, что сейчас просто хочет помочь «Челси» завершить сезона наилучшим образом.

«Никогда не позволю говорить кому-то за себя. Я держал рот закрытым, стараясь помочь команде закончить сезон наилучшим образом. Так что если кто-то хочет выдумать что-то обо мне или о клубе, не используйте моё имя», – написал Лукаку в социальных сетях.

Напомним, что в последних двух матчах Лукаку отметился тремя голами за «Челси» в чемпионате Англии.

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Челси Ромелу Лукаку
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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