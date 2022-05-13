Лукаку призвал журналистов не сочинять истории с его участием

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выпустил заявление у себя на странице в социальных сетях, где призвал журналистов не выдумывать истории с его участием. Бельгиец отметил, что сейчас просто хочет помочь «Челси» завершить сезона наилучшим образом.

«Никогда не позволю говорить кому-то за себя. Я держал рот закрытым, стараясь помочь команде закончить сезон наилучшим образом. Так что если кто-то хочет выдумать что-то обо мне или о клубе, не используйте моё имя», – написал Лукаку в социальных сетях.

Напомним, что в последних двух матчах Лукаку отметился тремя голами за «Челси» в чемпионате Англии.