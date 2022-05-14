Клопп повторил рекордное достижение Фергюсона

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп повторил успех легендарного экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Сэра Алекса Фергюсона.

Немецкий специалист привёл «красных» к победе в финале Кубка Англии, пополнив свою коллекцию очередным трофеем. Клопп стал лишь вторым в истории тренером, выигравшим Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и чемпионский титул Премьер-лиги у руля одного английского клуба. Ранее это удавалось только Сэру Алексу Фергюсону, на протяжении долгих лет возглавлявшему «Манчестер Юнайтед».

В сегодняшнем финале коллектив Клоппа одолел лондонский «Челси» в серии послематчевых пенальти (6:5). Основное и дополнительное время матча завершились безголевой ничьей.