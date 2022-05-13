Тухель: «Не знаю, выйдет ли Лукаку в старте на финал Кубка Англии»

Наставник «Челси» Томас Тухель не стал отвечать на вопрос о том, кто выйдет в нападении команды на завтрашний финал Кубка Англии против «Ливерпуля». Напомним, что сейчас на счету у Ромелу Лукаку три гола в двух последних матчах.

«Не знаю, выйдет ли в старте Лукаку или Хаверц. Из них двоих, скорее всего, выйдет только один, но я не стану сейчас раскрывать свой состав на матч. Лукаку достойно играл в последнее время и делал всё для того, чтобы быть на поле», – отметил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» стартует завтра на стадионе «Уэмбли».