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Англия. Кубок Англии

Тухель: «Не знаю, выйдет ли Лукаку в старте на финал Кубка Англии»

13 Мая 2022 • 19:09 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.07 3.50 3.55
Через 22 ч. 7 мин.

Наставник «Челси» Томас Тухель не стал отвечать на вопрос о том, кто выйдет в нападении команды на завтрашний финал Кубка Англии против «Ливерпуля». Напомним, что сейчас на счету у Ромелу Лукаку три гола в двух последних матчах.

«Не знаю, выйдет ли в старте Лукаку или Хаверц. Из них двоих, скорее всего, выйдет только один, но я не стану сейчас раскрывать свой состав на матч. Лукаку достойно играл в последнее время и делал всё для того, чтобы быть на поле», – отметил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» стартует завтра на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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14.05  18:45 Челси ... Ливерпуль 2.07 3.50 3.70
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