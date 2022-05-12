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Англия. Кубок Англии

Пулишич: «Здорово видеть, что Лукаку снова в форме»

12 Мая 2022 • 16:59 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
2.02 3.55 3.65
14.05 18:45

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что рад вновь видеть нападающего команды Ромелу Лукаку в оптимальных кондициях. Напомним, что в последних двух матчах бельгиец отметился тремя забитыми голами в чемпионате Англии.

«Лукаку отличное умеет забивать. Здорово видеть, что он снова в форме. Он отличный игрок и я рад, что он снова в деле», – заявил Пулишич в интервью после вчерашней разгромной победы 3:0 над «Лидсом».

Напомним, что Лукаку по прежнему может вернуться в миланский «Интер» по окончанию сезона. Нападающий ранее выразил надежду, что вновь сможет надеть футболку «нерадзурри» до конца карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Кристиан Пулишич
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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