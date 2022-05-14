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Англия. Кубок Англии

«Челси» повторил антирекорд Кубка Англии

14 Мая 2022 • 22:11 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен после пенальти

Лондонский «Челси» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка Англии, повторив антирекорд турнира.

«Синие» в третий раз подряд потерпели поражение в финале Кубка Англии – ранее это происходило только с «Ньюкаслом», выходившим в финал соревнования в 1974, 1998 и 1999 годах и проигравшим во всех трёх случаях.

В случае с «Челси» ситуация ещё более печальная, поскольку лондонцы уступают в финале Кубка Англии уже на протяжении трёх лет подряд (в 2020 году – «Арсеналу», в 2021 – «Лестеру», в 2022 – «Ливерпулю»).

Судьба сегодняшней встречи команды Томаса Тухеля с «Ливерпулем» решилась в серии послематчевых пенальти (5:6). Основное и дополнительное время прошли без забитых мячей.

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окончен после пенальти Челси 0:0 Ливерпуль 2.10 3.50 3.55
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