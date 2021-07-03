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​Стало известно, почему Малиновский не попал в заявку сборной Украины на матч с Англией

03 Июля 2021, 21:46,

Андрей Шевченко весьма неожиданно не включил Руслана Малиновского в заявку сборной Украины на матч против Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Как сообщает Football.ua со ссылкой на информацию украинских каналов «Футбол 1/2/3», Малиновский не вошёл в заявку из-за полученного им повреждения.

Матч между сборными Украины и Англии стартует на римском «Олимпико» в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Победитель противостояния в полуфинале сыграет против Дании.

Отметим, что сборная Украины впервые в своей истории добралась до четвертьфинальной стадии чемпионата Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Руслан Малиновский
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