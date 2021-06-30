​Фанаты из Англии не поедут на матч с Украиной

Футбольные фанаты из Англии не смогут отправиться в Рим, где 3 июля их любимая сборная проведёт четвертьфинал чемпионата Европы против Украины. Дело в том, что с 18 июня в Италии действует пятидневный карантин для тех, кто прибывает из Великобритании.

Во вторник Футбольная ассоциация Англии заявила, что не будет продавать билеты фанатам. Министр Энн-Мари Тревельян призвала болельщиков из Англии болеть за команду дома.

Таким образом, сборная Англии будет рассчитывать на поддержку местных болельщиков.

Отметим, что для сборной Англии этот матч будет первым матчем на Евро-2020 не на родном стадионе «Уэмбли».