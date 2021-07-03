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Магуайр назвал самого опасного игрока сборной Украины

03 Июля 2021, 09:15,

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр поделился мнением о грядущем противостоянии с командой Украины в рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы - 2020.

«Украинская команда верна своим принципам. Они любят комбинировать. У них в атаке есть очень опасный футболист - Ярмоленко. Он выступает в АПЛ за «Вест Хэм». В общем это хорошая команда. Мы же мотивированы выйти в финал, хотим вернуться на «Уэмбли», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Матч Англия - Украина пройдет в Риме 3 июля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Магуайр
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