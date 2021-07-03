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Самедов: «От Украины стоит ожидать сюрпризов в матче с Англией»

03 Июля 2021, 12:00,

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о предстоящем поединке между сборными Украины и Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Англия элементарно сильнее по составу, но от Украины стоит ожидать сюрпризов. Не знаю, с каким счетом закончится встреча. С таким Евро трудно что-то предположить», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится в субботу, 3 июля, начало - 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Напомним, что в 1/8 финала Украина победила в овертайме Швецию (2:1), а Англия одолела Германию (2:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Александр Самедов
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