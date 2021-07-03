​С кем сборная Дании сыграет в полуфинале Евро-2020

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03 Июля 2021, 21:11,
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Три из четырёх путёвок в полуфинал чемпионата Европы 2020 года уже разыграны – их получили сборные Испании, Италии и Дании. Датчане билет в следующий этап турнира завоевали благодаря победе над Чехией с результатом 2:1.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем противостояния Украина – Англия. Этот матч стартует в 22:00 по московскому времени в Риме на стадионе «Олимпико». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Отметим, что первую полуфинальную пару составили сборные Испании и Италии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании
Главное, чтобы полуфиналист был достойный! Кому-то Дания может показаться слабым соперником, но с ней полуфиналисту не будет легко точно. Недооценка соперника же будет смерти подобна. Дания, помимо удачного календаря, на этом и выедет. Хотя команда комбинационная и играет так, как Бельгия должна была :)