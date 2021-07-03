​С кем сборная Дании сыграет в полуфинале Евро-2020

Три из четырёх путёвок в полуфинал чемпионата Европы 2020 года уже разыграны – их получили сборные Испании, Италии и Дании. Датчане билет в следующий этап турнира завоевали благодаря победе над Чехией с результатом 2:1.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем противостояния Украина – Англия. Этот матч стартует в 22:00 по московскому времени в Риме на стадионе «Олимпико». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что первую полуфинальную пару составили сборные Испании и Италии.