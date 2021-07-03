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Мостовой сделал прогноз на матч Украина - Англия

03 Июля 2021, 12:23,

Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился прогнозом на поединок 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 Украина - Англия.

«Англия - безоговорочный фаворит, но я бы не списывал Украину. Ребята будут умирать на поле. Если Англия и выиграет, то в один мяч», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Матч Украина - Англия состоится сегодня, 3 июля, в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: прогнозы на футбол, Сборная Англии, Сборная Украины, Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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1
Куляба
03 Июля 2021, 12:35

ахахах ахахах
какой же это ПРОГНОЗ когда он говорит ЕСЛИ )))
налицо подмена понятий
а я вот тоже дам ПРОГНОЗ: ЕСЛИ Англия выиграет, то Украина проиграет

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