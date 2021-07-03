Мостовой сделал прогноз на матч Украина - Англия

Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился прогнозом на поединок 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 Украина - Англия.

«Англия - безоговорочный фаворит, но я бы не списывал Украину. Ребята будут умирать на поле. Если Англия и выиграет, то в один мяч», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Матч Украина - Англия состоится сегодня, 3 июля, в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.