Мостовой сделал прогноз на матч Украина - Англия

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03 Июля 2021, 12:23,
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Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился прогнозом на поединок 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 Украина - Англия.
«Англия - безоговорочный фаворит, но я бы не списывал Украину. Ребята будут умирать на поле. Если Англия и выиграет, то в один мяч», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».
Матч Украина - Англия состоится сегодня, 3 июля, в Риме на «Стадио Олимпико». Начало - 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: прогнозы на футбол, Сборная Англии, Сборная Украины, Александр Мостовой
ахахах ахахах
какой же это ПРОГНОЗ когда он говорит ЕСЛИ )))
налицо подмена понятий
а я вот тоже дам ПРОГНОЗ: ЕСЛИ Англия выиграет, то Украина проиграет