​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему

Сборная Украины проявила характер и дожала сборную Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы, воспользовавшись численным большинством в дополнительное время. В четвертьфинале команде Андрея Шевченко предстоит встретиться с куда более сильным соперником. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему у «жёлто-синих» нет шансов отметиться сенсацией и пройти Англию.

Стиль игры Англии

Сегодняшняя сборная Англии представляет собой прагматичную команду. Гарет Саутгейт за этот самый прагматизм «трёх львов» регулярно сталкивается с критикой, но тренеру будут прощать всё до тех пор, пока есть результат. А результат действительно есть – англичане добрались до четвертьфинала Евро-2020, не пропустив ни одного гола – 1:0, 0:0, 1:0, 2:0.

Даже когда напротив сборной Англии оказывается соперник, которого она значительно превосходит в классе, команда Гарета Саутгейта не стремится его уничтожить, забив как можно больше. В основе футбола «трёх львов» лежит надежность в линии обороны, и это очень плохо для сборной Украины. Команда Андрея Шевченко при всём своём прогрессе последних лет пока не достигла того уровня, при котором она могла бы быть максимально эффективной в позиционном нападении. Игра со Швецией лишний раз показала, как сложно украинцам даётся вскрытие грамотных оборонительных порядков соперника. «Жёлто-синим» не хватает скорости и, наверное, где-то смелости. Как следствие, вместо попытки обострить начинаются передачи назад и поперёк поля. В таком футболе не способен существовать один из лидеров сборной Украины – Андрей Ярмоленко. В игре против шведов он отметился шикарной результативной передачей шведой на Александра Зинченко, но в остальное время заметно нервничал от неспособности команды преодолевать средний и низкий блок.

В игре против Германии Гарет Саутгейт выпустил сразу семерых игроков, главной задачей которых была оборона и разрушение. В матче с Украиной Саутгейт может позволить себе чуть более смелый состав, но всё же вряд ли англичане вдруг в четвертьфинале станут остроатакующей командой. А значит, сборной Украины в атаке будет очень сложно себя проявить. Учитывая 0 пропущенных голов у сборной Англии, перспективы украинцев весьма туманные.

Оборона Украины

Сборная Украины испытывает трудности в оборонительной линии. В игре против Швеции команда Андрея Шевченко показала свою способность не уступать сопернику в силовой борьбе, но когда украинцам приходится противостоять игрокам с высоким уровнем технического оснащения, сразу всплывают большие проблемы. Это наглядно продемонстрировал Эмиль Форсберг, который обыгрывал по несколько защитников сборной Украины. И если в сборной Швеции столь техничных игроков больше нет, то в сборной Англии таких хватает. Кроме того, украинская команда демонстрирует склонность очень низко прижиматься к своим воротам в моменты, когда сопернику удаётся создать момент, и наступление продолжается. Это тоже плохой сигнал.

Болельщикам украинской команды уже страшно за правый фланг обороны, где Александру Караваеву придётся противостоять Рахиму Стерлингу. Последний хорош в дриблинге и имеет отличные скоростные качества. Чтобы сдержать Стерлинга, Кейна, Грилиша, Сака и других техничных игроков сборной Англии, украинцам придётся провести, возможно, лучший матч в своей истории. По крайней мере, если говорить о действиях в обороне.

В 14 из 15 последних официальных матчах сборная Украины непременно пропускала. Сохранить свои владения на замке в игре против Англии будет чудом.

Физическое состояние

Сборная Украины провела тяжелейший матч против Швеции, продлившийся 120 минут. Футболисты оставили на футбольном поле все свои силы, и полностью восстановиться к игре против Англии им будет сложно. Андрей Шевченко не обладает большим кадровым запасом для ротации без потери качества, так что состав Украины будет плюс-минус таким же. В матче против Англии «жёлто-синие» вполне могут испытать проблемы с физической готовностью, чем «три льва» попробуют воспользоваться, активизировавшись во втором тайме. И в этом смысле снова тревожно за правый фланг защиты, ведь Александр Караваев в игре со шведами явно очень «наелся».