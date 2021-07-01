Матвиенко – о матче со сборной Англии: «Будет сложно, но на такой стадии возможно всё»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко пообщался с журналистами перед матчем против Англии.

«Конечно, мы очень рады, что нам удалось пройти сборную Швеции. Мы получили невероятную поддержку от наших фанатов, что, конечно же, очень круто. Если честно, то я не слишком эмоционален. Я уже успокоился и сконцентрирован на следующем матче.

У нас есть всего три дня на восстановление? Англия находится в такой же ситуации, ничего страшного. Мы сделаем всё, чтобы быть готовыми к этой игре.

Очевидно, что Англия является фаворитом, просто посмотрите на их игроков. Нам будет сложно, но на такой стадии возможно всё», - цитирует Матвиенко пресс-служба УЕФА.

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