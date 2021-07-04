​Шевченко высказался о возможности отставки

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04 Июля 2021, 10:01,
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После поражения от сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы (0:4) у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко спросили о возможности его отставки.
«Сейчас мы вернёмся в Киев и отчитаемся о проделанной работе. Решение должна принимать как Украинская ассоциация футбола, так и я. Никто никуда не спешит», - высказался Шевченко.
Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории выступила в плей-офф чемпионата Европы.
Действующий контракт Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола рассчитан до конца 2022 календарного года.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко