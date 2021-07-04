​Шевченко высказался о возможности отставки

После поражения от сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы (0:4) у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко спросили о возможности его отставки.

«Сейчас мы вернёмся в Киев и отчитаемся о проделанной работе. Решение должна принимать как Украинская ассоциация футбола, так и я. Никто никуда не спешит», - высказался Шевченко.

Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории выступила в плей-офф чемпионата Европы.

Действующий контракт Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола рассчитан до конца 2022 календарного года.