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​Зеленский отреагировал на разгром сборной Украины в четвертьфинале Евро

04 Июля 2021, 00:42,

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разгром национальной команды в четвертьфинале чемпионата Европы. Украинцы, напомним, проиграли Англии со счётом 0:4. Зеленский решил поддержать команду после такого крупного поражения на «Олимпико» в Риме.

«Парни, вы доказали, что умеете сражаться на равных с лучшими, что имеете стальной характер, что умеет вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Говорю спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше – только лучше», - написал Зеленский на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что сборная Украины впервые выступила в плей-офф чемпионата Европы.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Владимир Зеленский
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