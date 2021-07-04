​Зеленский отреагировал на разгром сборной Украины в четвертьфинале Евро

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разгром национальной команды в четвертьфинале чемпионата Европы. Украинцы, напомним, проиграли Англии со счётом 0:4. Зеленский решил поддержать команду после такого крупного поражения на «Олимпико» в Риме.

«Парни, вы доказали, что умеете сражаться на равных с лучшими, что имеете стальной характер, что умеет вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Говорю спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше – только лучше», - написал Зеленский на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что сборная Украины впервые выступила в плей-офф чемпионата Европы.