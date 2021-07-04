Пономарёв: «Италия – главный претендент на победу на Евро»

Прославленный ветеран футбола Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение по поводу субботних четвертьфинальных матчей чемпионата Европы.

- Ожидали, что Украина так крупно уступит англичанам?

- Да. Я прогнозировал счет 0:2, но получилось 0:4, потому что оборона у них недостаточно опытная и слабоватая. Украинцам больше везло на этом турнире. Они забивали на последних минутах, когда все шло к серии пенальти, за двадцать минут до конца матча вырывали победу. Но ребята стараются, бегают. Это у них есть. Они полностью выложились в предыдущем матче и вчера тоже. Этого оказалось недостаточно. Класс есть класс. Здесь ничего не сделаешь. Англичане на стандартах играют здорово, головой, на мяч все идут. Это английский стиль. Там всегда на стандартах здорово играли головой. И здесь украинцы не справились в защите.

- Три мяча были забиты головой, но ведь подопечные Андрея Шевченко знали, что соперник так играет.

- А тут ничего не сделаешь. Англичане навешивают, простреливают и опережают соперника. У нас и украинцев другая манера игры. Мы ждем мяча. А нужно всегда идти на мяч, тогда будет результат. Англичане так и делают, но их нужно опережать, чтобы защитник был впереди, а не сзади. Поэтому украинцы и проиграли.

- Они на этом турнире прыгнули выше головы?

- Конечно. Этого достаточно. Они молодцы. Это большой успех для сборной Украины. Они старались, и этого у них не отнять. И физика была хорошая. Плюс техника позволяет выступать на высоком уровне.

- Англичане на Евро пока не пропустили ни одного мяча. Как такое возможно?

- Это не удивительно, потому что они в обороне грамотно играют и страхуют друг друга. Это у них хорошо налажено. Я обратил внимание, что они мало допускают штрафных, и почти все они в середине поля. А у себя в районе штрафной площадки они играют аккуратно. Англичане выжидают, не атакуют в спину.

- В матче чехов с датчанами все по делу?

- Да. Датчане молодцы. Никто не ожидал от них такой прыти. Они еле-еле прошли в финальную часть турнира и тут такой результат. Это большой успех для них.

- Какое впечатление произвели чехи? Они в рейтинге ФИФА находятся ниже нашей сборной, но сумели дойти до четвертьфинала.

- Ребята настроились, плюс фактор везения имел место. А у нас нет ни физики, ни техники. На чем играть-то? И желания тоже нет. Наши футболисты на этом турнире возили тачку с цементом.

- Что думаете о полуфинальной паре Англия – Дания?

- Англичане выиграют у Дании. Причем довольно легко. Они здорово несутся в штрафную соперника, хорошо играют при стандартных положения и угловых. Очень трудно с ними справиться.

- А в паре Италия – Испания какие расклады?

- Итальянцы возьмут верх. Я не ожидал, что итальянцы дойдут до этой стадии турнира. Они много матчей не проигрывают, но когда-то это должно случиться.

- У Испании молодая команда, которая только строиться, а итальянцы находятся в самом соку. Кто фаворит?

- В том-то и дело. Итальянцы на ходу, и они свое не упустят всеми правдами и неправдами. Они будут кусаться, драться и выйдут в финал. Италия - сейчас главный претендент на титул и Англия, которая играет в классический футбол.

Елена Григорьевская