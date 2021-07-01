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​Луис Энрике: «Сборная Украины вполне может выиграть Евро-2020»

01 Июля 2021, 19:30,

Рулевой испанской сборной Луис Энрике во время общения с журналистами выдал порцию комплиментов сборной Украины.

«Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир», - передаёт слова Энрике ТАСС.

Стоит сказать, что из уст Луиса Энрике комплименты сборной Украины звучат не впервые. Энрике отмечал уровень команды Андрея Шевченко, когда украинцы обыграли Испанию в Лиге наций. В той игре сборная Украины играла без множества основных футболистов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании сыграет против Швейцарии, а сборная Украины – против Англии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Сборная Украины, Луис Энрике
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Комментарии (1)
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0
Александров Сергей
01 Июля 2021, 22:08

анекдот дня))))

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