​Луис Энрике: «Сборная Украины вполне может выиграть Евро-2020»

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01 Июля 2021, 19:30,
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Рулевой испанской сборной Луис Энрике во время общения с журналистами выдал порцию комплиментов сборной Украины.
«Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир», - передаёт слова Энрике ТАСС.
Стоит сказать, что из уст Луиса Энрике комплименты сборной Украины звучат не впервые. Энрике отмечал уровень команды Андрея Шевченко, когда украинцы обыграли Испанию в Лиге наций. В той игре сборная Украины играла без множества основных футболистов, заболевших коронавирусной инфекцией.
Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании сыграет против Швейцарии, а сборная Украины – против Англии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Украины, Луис Энрике
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