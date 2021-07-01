​Луис Энрике: «Сборная Украины вполне может выиграть Евро-2020»

Рулевой испанской сборной Луис Энрике во время общения с журналистами выдал порцию комплиментов сборной Украины.

«Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир», - передаёт слова Энрике ТАСС.

Стоит сказать, что из уст Луиса Энрике комплименты сборной Украины звучат не впервые. Энрике отмечал уровень команды Андрея Шевченко, когда украинцы обыграли Испанию в Лиге наций. В той игре сборная Украины играла без множества основных футболистов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 сборная Испании сыграет против Швейцарии, а сборная Украины – против Англии.