​Радимов – о сборной Украины: «Россия бы такое Англии не позволила точно»

Владислав Радимов отреагировал на происходящее в четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Украины и Англии. К средине второго тайма команда Андрея Шевченко проигрывает со счётом 0:4.

«Наши бы такое не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» - написал Радимов на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, что сборная Украины в 1/8 финала обыграла Швецию со счётом 2:1. Победный гол команда Андрея Шевченко забила на последних минутах второго дополнительного тайма.