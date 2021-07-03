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​Радимов – о сборной Украины: «Россия бы такое Англии не позволила точно»

03 Июля 2021, 23:28,

Владислав Радимов отреагировал на происходящее в четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Украины и Англии. К средине второго тайма команда Андрея Шевченко проигрывает со счётом 0:4.

«Наши бы такое не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» - написал Радимов на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, что сборная Украины в 1/8 финала обыграла Швецию со счётом 2:1. Победный гол команда Андрея Шевченко забила на последних минутах второго дополнительного тайма.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Владислав Радимов
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Комментарии (6)
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1
Super fanat
04 Июля 2021, 00:04

Дании зато позволила

1
slain
03 Июля 2021, 23:41

в госдуму походу метит)

2
ARTUR
03 Июля 2021, 23:39

зачем эти глупые высказывания ?? если бы....

4
Куляба
03 Июля 2021, 23:33

мы б Англии такого не позволили, мы тока Бельгии и Дании =)))
Радимов это такой же клоун как Червиченко со своими заявами

0
HG2017
04 Июля 2021, 00:05

Посмотрим ещё кто круче - англия или дания!!

2
jUMPER
04 Июля 2021, 00:00

ну дык не все жа таки герои...клованом можно назвать любова...у ково не таккия взгляды как у табе...))) Ну фартануло украинцам со шведами это точно...)))

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