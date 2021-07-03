​Радимов – о сборной Украины: «Россия бы такое Англии не позволила точно»

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03 Июля 2021, 23:28,
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Владислав Радимов отреагировал на происходящее в четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Украины и Англии. К средине второго тайма команда Андрея Шевченко проигрывает со счётом 0:4.
«Наши бы такое не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой! Фарт закончился!» - написал Радимов на своей страничке в «Твиттере».
Отметим, что сборная Украины в 1/8 финала обыграла Швецию со счётом 2:1. Победный гол команда Андрея Шевченко забила на последних минутах второго дополнительного тайма.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Украины, Владислав Радимов
Дании зато позволила
в госдуму походу метит)
зачем эти глупые высказывания ?? если бы....
мы б Англии такого не позволили, мы тока Бельгии и Дании =)))
Радимов это такой же клоун как Червиченко со своими заявами
Посмотрим ещё кто круче - англия или дания!!
ну дык не все жа таки герои...клованом можно назвать любова...у ково не таккия взгляды как у табе...))) Ну фартануло украинцам со шведами это точно...)))