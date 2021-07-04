​Шевченко: «Нам ещё рано брать такие горы»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после поражения от Англии со счётом 0:4 в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались сегодня противостоять, но эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на то, чтобы брать такие горы», - высказался Шевченко в интервью по завершению матча.

В полуфиналах чемпионата Европы сборная Испании сыграет против Италии, а сборная Дании – против Англии. Матчи пройдут 6 и 7 июля.