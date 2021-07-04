​Шевченко: «Нам ещё рано брать такие горы»

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04 Июля 2021, 09:16,
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после поражения от Англии со счётом 0:4 в четвертьфинале чемпионата Европы.
«Команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались сегодня противостоять, но эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на то, чтобы брать такие горы», - высказался Шевченко в интервью по завершению матча.
В полуфиналах чемпионата Европы сборная Испании сыграет против Италии, а сборная Дании – против Англии. Матчи пройдут 6 и 7 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
Так горку же взял.