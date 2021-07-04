​«Не видел такого избиения Украины с ноября 2015»: боксёр Фьюри вспомнил бой с Кличко

Британский боксёр Тайсон Фьюри отреагировал на результат четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Украины и Англии (0:4).

«Я не видел такого избиения Украины с Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года», - написал Фьюри на своей страничке в «Твиттере».

Отметим, что в конце ноября 2015 года Тайсон Фьюри в боксёрском поединке одолел украинца Владимира Кличко. Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

Сборная Англии теперь будет готовиться к полуфиналу чемпионата Европы против Дании. Встреча пройдёт в среду, 7 июля.